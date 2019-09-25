"الصحة": أكثر من 85 ألف مستفيد من خدمات العيادات المتنقلة

مبادرة أطلقتها الوزارة لإصلاح وإعادة هيكلة الرعاية الصحية

أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات العيادات المتنقلة بلغ خلال النصف الأول للعام الحالي 2019م، أكثر من 85 ألف مستفيد، وذلك عبر 10 عيادات متنقلة، ضمن مبادرة إصلاح وإعادة هيكلة الرعاية الصحية التي أطلقتها "الصحة".

وأبانت "الصحة" أنّ هذه العيادات تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، كخدمات الكشف على الأمراض ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، ومتابعة صحة الطفل السليم والتطعيمات، ومحطة للتثقيف الصحي مع الخدمات المساندة مثل الأشعة والمختبر، وعيادة الطب العام، وعيادة الأسنان، ومحطة الفرز، ومحطة التثقيف الصحي، والطفل السليم، والمختبر، والأشعة السينية، والصوتية.

وتعد العيادات المتنقلة إحدى أنجع الوسائل المتبعة حديثاً لمواجهة تحديات الحاجات الصحية، وتغيراتها المستمرة، وتهدف إلى الوصول إلى التجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية.

وفي السياق ذاته، بيّنت "الصحة" أن إجمالي عدد العيادات الاستشارية التخصصية في المراكز الصحية بلغ 116 عيادة، حيث يتم من خلالها تقديم خدمة أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الرئيسة "باطنية، جراحة عامة، أمراض النساء والولادة، أطفال، الرعاية النفسية"، وذلك قبل التحويل للمستشفيات، بهدف التسهيل على المراجع عبر توفير الطبيب المختص في المركز الاستشاري، بدلاً من الذهاب إلى المستشفيات، ولسهولة الحصول على الموعد في فترة بسيطة وتخفيف الازدحام في المستشفيات, إضافة إلى رفع كفاءة المراكز الصحية لتحقق تطلعات المستفيد من خدماتها ورفع كفاءة التدريب.

يُشار إلى أن وزارة الصحة أطلقت عديداً من المبادرات الهادفة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودة خدماتها، بما يتماشى مع رؤية 2030, ويسهم في رفع كفاءة الأداء لهذه المراكز.

وتراقب الوزارة من كثب جميع الشكاوى والاقتراحات عن طريق رقم 937، كما تتابع الوزارة سير أعمال المشاريع بمنهجية علمية ومؤشرات أداء تقيم دورياً من قيادات الوزارة.