"مدني الرياض" يخمد حريقًا في جزء من مجمع تجاري

المبنى كان يخضع لأعمال الصيانة.. والحادث بلا إصابات

تمكّنت فرق الدفاع المدني في الرياض من إخماد حريق اندلع اليوم في جزء من مجمع تجاري.

وأشار "الدفاع المدني" اليوم إلى أن المجمع التجاري الذي شهد اندلاع الحريق كان يخضع لأعمال صيانة.

وأوضح "المدني" أن الحادث انتهى دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات.

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14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 03:49 PM

المبنى كان يخضع لأعمال الصيانة.. والحادث بلا إصابات

"مدني الرياض" يخمد حريقًا في جزء من مجمع تجاري

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تمكّنت فرق الدفاع المدني في الرياض من إخماد حريق اندلع اليوم في جزء من مجمع تجاري.

وأشار "الدفاع المدني" اليوم إلى أن المجمع التجاري الذي شهد اندلاع الحريق كان يخضع لأعمال صيانة.

وأوضح "المدني" أن الحادث انتهى دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات.

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