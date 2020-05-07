"فالكاو": "الهلال" لم يفاوضني من الأساس

قال إن ما حدث تنبؤات أو شائعات

كشف اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو في تصريحات نقلتها الصحف التركية أن الهلال لم يفاوضه من الأساس وأن ما تم ترديده خلال الأيام الماضية كان من باب التنبؤات أو الشائعات.

وقال اللاعب في تصريحات للصحف التركية: "سمعت مثلكم عن اقترابي من الهلال السعودي لكن الحقيقة أن النادي السعودي لم يفاوضني ولم يتحدث إليّ أي أحد منهم كما أني سعيد في غلطة سراي ولن أرحل".

وكانت تقارير قد راجت بشأن اقتراب اللاعب من الهلال قبل أن تنفي "سبق" في وقتها تلك الأنباء نقلاً عن مصادرها الخاصة التي كشفت عن عدم وجود أي تفاوض من الأساس.

وارتبط الهلال بعدة أسماء بزعم مفاوضتها للانضمام للنادي كان منهم رادميل فالكاو والبرازيلي أندرسون تاليسكا والنيجيري أنطوني نواكايمي والغاني صاحب الجنسية الإيطالية كاليب إيكوبان .

الهلال

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07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 11:45 PM

قال إن ما حدث تنبؤات أو شائعات

"فالكاو": "الهلال" لم يفاوضني من الأساس

محمد السيّد

الرياض

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كشف اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو في تصريحات نقلتها الصحف التركية أن الهلال لم يفاوضه من الأساس وأن ما تم ترديده خلال الأيام الماضية كان من باب التنبؤات أو الشائعات.

وقال اللاعب في تصريحات للصحف التركية: "سمعت مثلكم عن اقترابي من الهلال السعودي لكن الحقيقة أن النادي السعودي لم يفاوضني ولم يتحدث إليّ أي أحد منهم كما أني سعيد في غلطة سراي ولن أرحل".

وكانت تقارير قد راجت بشأن اقتراب اللاعب من الهلال قبل أن تنفي "سبق" في وقتها تلك الأنباء نقلاً عن مصادرها الخاصة التي كشفت عن عدم وجود أي تفاوض من الأساس.

وارتبط الهلال بعدة أسماء بزعم مفاوضتها للانضمام للنادي كان منهم رادميل فالكاو والبرازيلي أندرسون تاليسكا والنيجيري أنطوني نواكايمي والغاني صاحب الجنسية الإيطالية كاليب إيكوبان .

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