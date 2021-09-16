"سبق" تقرأ تاريخ "ديربي بريدة" بين الرائد والتعاون.. قبل مواجهة الغد المرتقبة

دائماً ما تحظى مباريات ديربي بريدة بين فريقي الرائد والتعاون بالندية والإثارة لا سيما منذ أن التقيا وجهاً لوجه ضمن الدوري السعودي للمحترفين.



موقف الفريقين

في ديربي هذا الموسم يبحث التعاون عن انتصاره الأول أمام الرائد الذي حقق بداية مثالية وغير مسبوقة في مواجهة لا تخضع بصورة كبيرة لمقاييس فنية حيث يحضر الجانب النفسي والمعنوي بصورة كبيرة.



ففي بريدة وتحديداً على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ولحساب الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تتجدد الإثارة وتعود المتعة الكروية غداً بلقاء ديربي القصيم حيث يلتقي الرائد الخامس برصيد 7 نقاط بغريمه التقليدي وجاره اللدود فريق التعاون الذي لم يعرف بعد طعم الفوز هذا الموسم إذ يحتل المركز الرابع عشر بنقطتين.



الديربي تاريخياً

بدأ الديربي بين الفريقين في الستينات القرن الماضي وكان على مستوى المنطقة في دوري منطقة القصيم ثم في دوري الدرجة الأولى من عام 1981 واستمر الديربي بينهما ما عدا بعض المواسم التي يصعد فيها أحدهما للدرجة الممتازة حتى تواجد الفريقان معاً في دوري خادم الحرمين الشريفين لأول مرة عام 1996 والذي شهد هبوطهما معاً ثم تواجدا في دوري المحترفين السعودي منذ عام 2011 واستمرا فيه حتى الآن.



أقيم أول لقاء بين الفريقين عام 1962 في دوري منطقة القصيم وانتهى بفوز الرائد بنتيجة 3-1 بينما كان اللقاء الأول في الدرجة الممتازة عام 1996 في دوري خادم الحرمين الشريفين وانتهى بالتعادل السلبي أما أول لقاء في دوري المحترفين فانتهى بفوز التعاون 1-0.



في دوري المحترفين

تقابل التعاون والرائد في 22 مواجهة سابقة في دوري المحترفين السعودي بمختلف مسمياته حيث انتصر التعاون في 8 مواجهات وفاز الرائد في 7 مواجهات وحضر التعادل في 7 مباريات.



وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الموسم الماضي بتاريخ 15 مايو 2021 انتهت بفوز التعاون بهدفين مقابل هدف وسجل التعاون في مرمى الرائد 28 هدفاً، فيما هز الرائد شباك التعاون بـ 23 هدفاً.



منذ 25 ديسمبر عام 2018 لم يعرف الرائد طريق الانتصارات في الديربي أي لم يتذوق طعم الفوز في آخر خمس مباريات جمعته بغريمه التقليدي حيث خسر في ثلاث وتعادل مرتين.