موجة برد قاسية تندفع نحو شمال السعودية خلال ساعات

يُتوقَّع أن تسجِّل طريف "6 مئوية تحت الصفر"

تنخفض في الساعات المقبلة "كتلة هوائية قارسة البرودة" إلى ما دون الصفر المئوي على نطاقات واسعة في شمال السعودية؛ إذ يُتوقع تأثير كتلة هوائية باردة إلى شديدة، تنخفض معها درجات الحرارة لمستويات كبيرة، خاصة في (طريف – حائل – رفحاء).

ووفق "طقس العرب"، تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت وكبير في اندفاع الكتلة القطبية نحو السعودية، ومع دخول موسم العقارب، وفيه يبدأ يسود الدفء المحشو بهجمات برد مباغتة، مدتها (39) يومًا مقسمة على ثلاثة نجوم، وكل نجم (13) يومًا (الأول السم ‏- الثاني الدم - الثالث الدسم). ومنتصف الأسبوع القادم برد السم.

وحسب التقرير من خلال الخريطة المرفقة، يُتوقع أن تسجِّل بعض المناطق درجات حرارة قياسية؛ إذ تنخفض درجات الحرارة لمستويات كبيرة، ويُتوقَّع أن تسجل حائل 5 درجات مئوية تحت الصفر، في حين تصل في مدينة طريف شمالاً لـ6 درجات تحت الصفر، فيما تكون 4 درجات تحت الصفر في رفحاء.

من جانبه، وجَّه عثمان العثمان، المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، بتأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحًا نتيجة رصد الحالة المناخية، واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة. وسوف تستمر اللجنة في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.