رغم رفع دعم الأعلاف.. "دواجن الوطنية" تؤكد: لا زيادة في أسعار منتجاتنا

قالت إنها تمتلك مصانع تنتج أعلافًا طبيعية 100%

أعلنت شركة دواجن الوطنية في بيان لها اليوم؛ أنه لا يوجد لدى الشركة أي خطط لزيادة أسعار منتجاتها.

وقال البيان: إن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (291035/1/1441) بتاريخ 24/4/1441 هـ، الموافق 21 ديسمبر 2019 م والقاضي برفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف؛ ليس له أي تأثير على سياسة التسعير المعتمدة في الشركة.

وأشار البيان إلى أن شركة دواجن الوطنية تمتلك مصانع للأعلاف تنتج أعلافًا طبيعية 100%، تتكون من الذرة الصفراء وفول الصويا والشعير والبروتين والزيوت النباتية وملح الطعام ومزيج من الفيتامينات والأملاح المعدنية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الأعلاف 2351 طنًّا يوميًا.

وأكدت الوطنية استمرارها في تقديم منتجات عالية الجودة وفقا لأعلى المعايير المستخدمة عالميا، بالاعتماد على تغذية الدجاج بأعلاف طبيعية 100%، والذبح يدويًا وفقا للشريعة الإسلامية.

وجددت شركة دواجن الوطنية التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة وفقاً لأعلى المعايير المستخدمة عالميًا، بالاعتماد على تغذية الدجاج بأعلاف طبيعية 100%، والذبح يدويًا وفقا للشريعة الإسلامية.