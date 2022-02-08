مكة.. 500 ريال غرامة الكتابة على الجدران و10 آلاف لنزع الحشائش بالحدائق

4000 ريال للعبث بألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس وإشعال النار بالمسطحات الخضراء

شددت أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق المخالفات والجزاءات البلدية المتعلقة برمي المخلفات أثناء ممارسة المشي، والكتابة على الجدران، وإشعال النار على المسطحات الخضراء، والعبث بألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس، ونزع الحشائش والأشجار، أو الساحات البلدية وشبكات الري وإتلاف النخيل في الحدائق العامة.

وتَضَمّن جدول المخالفات والجزاءات البلدية، فرض غرامة مالية قيمتها 200 ريال على قيام الأفراد برمي المخلفات أثناء المشي، أو من خلال نوافذ المركبات، و500 ريال غرامة مالية للكتابة على الجدران، و1000 ريال على ممارسة نشاط الباعة الجائلين.

كما تَضَمّن الجدولُ فرضَ غرامة مالية قدرها 4000 ريال على من يعبث بألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس في الحدائق العامة، و4000 ريال لمن يشعل النار على المسطحات الخضراء.. وفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يقوم بنزع الحشائش والأشجار والعبث بالحدائق العامة أو الساحات البلدية أو إتلاف النخيل أو الأشجار أو شبكات الري بأي وسيلة كانت.