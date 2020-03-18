جامعة الجوف تعلن عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين

جراحة عامة وباطنية والوجه والفكين والعلاج التحفظي وإصلاح الأسنان

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف عن توفر عدد 10 وظائف صحية شاغرة للسعوديين على وظيفة طبيب مقيم، وطبيب نائب بكلية الطب وطب الأسنان وفق التخصصات التالية: "الجراحة العامة، الطب الباطني، جراحة الوجه والفكين، العلاج التحفظي وإصلاح الأسنان، الاستعاضة السنية المتحركة والثابتة".

واشترطت العمادة التي تستقبل الطلبات يوم 23 / 7 / 1441هـ وحتى يوم 1 / 8 / 1441هـ؛ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.

ودعت العمادة الراغبين إلى التقديم إلكترونيًّا على الرابط التالي: https://mps.ju.edu.sa/JURecruitment/juPublic/public/main.xhtml.

جامعة الجوف

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18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 05:02 PM

جراحة عامة وباطنية والوجه والفكين والعلاج التحفظي وإصلاح الأسنان

جامعة الجوف تعلن عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

سكاكا

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أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف عن توفر عدد 10 وظائف صحية شاغرة للسعوديين على وظيفة طبيب مقيم، وطبيب نائب بكلية الطب وطب الأسنان وفق التخصصات التالية: "الجراحة العامة، الطب الباطني، جراحة الوجه والفكين، العلاج التحفظي وإصلاح الأسنان، الاستعاضة السنية المتحركة والثابتة".

واشترطت العمادة التي تستقبل الطلبات يوم 23 / 7 / 1441هـ وحتى يوم 1 / 8 / 1441هـ؛ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.

ودعت العمادة الراغبين إلى التقديم إلكترونيًّا على الرابط التالي: https://mps.ju.edu.sa/JURecruitment/juPublic/public/main.xhtml.

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جامعة الجوف

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