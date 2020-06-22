المدينة المنوّرة.. ضبط مصنع ثلج يقوم بالتعبئة في أكياس دون اسم أو بطاقة غذائية

الغذاء والدواء: تمت إحالة المنشأة إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة

رصدت #الغذاء_والدواء في #المدينة_المنوّرة مصنع ثلج غير مرخص يقوم بتصنيع الثلج وتعبئته في أكياس دون ذكر اسم المصنع ووضع البطاقة الغذائية، مع ملاحظة مخالفات صحية وفنية.

وأضافت الهيئة: تم ضبط ٥٠٠ كجم من الثلج وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

هيئة الغذاء والدواء

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22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 08:34 AM

الغذاء والدواء: تمت إحالة المنشأة إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة

المدينة المنوّرة.. ضبط مصنع ثلج يقوم بالتعبئة في أكياس دون اسم أو بطاقة غذائية

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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رصدت #الغذاء_والدواء في #المدينة_المنوّرة مصنع ثلج غير مرخص يقوم بتصنيع الثلج وتعبئته في أكياس دون ذكر اسم المصنع ووضع البطاقة الغذائية، مع ملاحظة مخالفات صحية وفنية.

وأضافت الهيئة: تم ضبط ٥٠٠ كجم من الثلج وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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هيئة الغذاء والدواء

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