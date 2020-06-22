المدينة المنوّرة.. ضبط مصنع ثلج يقوم بالتعبئة في أكياس دون اسم أو بطاقة غذائية

رصدت #الغذاء_والدواء في #المدينة_المنوّرة مصنع ثلج غير مرخص يقوم بتصنيع الثلج وتعبئته في أكياس دون ذكر اسم المصنع ووضع البطاقة الغذائية، مع ملاحظة مخالفات صحية وفنية.
وأضافت الهيئة: تم ضبط ٥٠٠ كجم من الثلج وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.هيئة الغذاء والدواء
الغذاء والدواء: تمت إحالة المنشأة إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة
رصدت #الغذاء_والدواء في #المدينة_المنوّرة مصنع ثلج غير مرخص يقوم بتصنيع الثلج وتعبئته في أكياس دون ذكر اسم المصنع ووضع البطاقة الغذائية، مع ملاحظة مخالفات صحية وفنية.
وأضافت الهيئة: تم ضبط ٥٠٠ كجم من الثلج وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.