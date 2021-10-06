"التحالف": تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة

تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة.

وقال "التحالف": تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.

وأكد "التحالف" في بيان له أن جهوده أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب.