"التحالف": تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة

تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة.
وقال "التحالف": تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.
وأكد "التحالف" في بيان له أن جهوده أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب.

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06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 07:15 PM

تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة

"التحالف": تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة.
وقال "التحالف": تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.
وأكد "التحالف" في بيان له أن جهوده أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب.

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