أمريكا تحظر على الإيرانيين دخول أراضيها بهدف التجارة أو الاستثمار

طالبت الموجودين بالمغادرة قبل انقضاء مدد الإقامة

حظرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الخميس)، دخول الإيرانيين إلى البلاد بتأشيرات التجارة والاستثمار، حسبما ذكرت "رويترز".

وأفادت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية بأن حظر تأشيرات "E1 وE2" يعود إلى إنهاء معاهدة الصداقة مع إيران في أكتوبر(تشرين الأول) 2018، الدولة المستهدفة بعقوبات أمريكية بسبب برنامجيها النووي والصاروخي.

وأضافت أن الإيرانيين لم يعودوا مؤهلين للحصول على هذه التأشيرات.

وطالبت الدائرة الإيرانيين الموجودين في أمريكا بهذه التأشيرات بالمغادرة فور انقضاء مدة الإقامة المصرح لهم بها.

ووقعت المعاهدة التي لم يكن الضوء مسلطاً عليها، قبل فترة طويلة من الثورة في إيران عام 1979 التي حولت البلدين إلى عدوين لدودين، وكانت تمنح هذه التأشيرات لغير المهاجرين، وتسمح لمواطني دول أخرى بدخول الولايات المتحدة من أجل التجارة الدولية أو استثمار قدر كبير من المال.