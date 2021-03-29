"داعش" يعلن السيطرة على مدينة ساحلية شمال موزمبيق

زعم قتل العشرات من جنود الجيش

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين، "السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق"، إثر هجوم بدأه الأربعاء الماضي، وتخللته اشتباكات استمرت 3 أيام وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.

وذكر التنظيم في بيان نشرته حسابات متعاطفة معه على تطبيق تليغرام أن "الهجوم استهدف ثكنات عسكرية ومقرات حكومية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وزعم التنظيم أنه "سيطر على المدينة وقتل العشرات من الجيش الموزمبيقي والمسيحيين".