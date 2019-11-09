المملكة تشارك في اجتماع مجموعة الـ 77 والصين في نيويورك

لأهمية الدور الكبير للمجموعات الإقليمية في التأثير في القرارات الدولية

شارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي؛ بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في اجتماع مجموعة الـ 77 والصين المنعقد على مستوى المندوبين.

تأتي هذه المشاركة إيماناً من ‫المملكة بأهمية التعاون الدولي المتعدّد الأطراف، والدور الكبير الذي تمارسه المجموعات الإقليمية في التأثير على القرارات الدولية وتعزيز التنمية والازدهار والتقدم للدول الأعضاء بها.

وأجرت المجموعة خلال الاجتماع حواراً تفاعلياً مع رئيس ‫الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية تيجاني محمد باندي؛ حيث أحاط المجموعة عن أولوياته خلال أعمال الدورة الـ ٧٤، التي ترتكز على تحقيق أهداف ‫الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والعمل على معالجة التحديات التي تعيق ذلك، مع التأكيد على حق الجميع في التنمية.

كما أجرت المجموعة حواراً تفاعلياً مع وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو زينمين؛ واستمعت لإحاطته حول أجندة أهداف ‫الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، ومتابعة تنفيذ نتائج أعمال قمة ‫التنمية المستدامة التي شاركت بها ‫المملكة وتوليها اهتماماً كبيراً.