الهلال يفتح ملف مواجهة "فلامنجو" .. و"رازفان" يواجه الإعلام

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الترجي مرانًا استرجاعيًا؛ فيما أدى البقية مرانًا اعتياديًا تخلله مناورة على جزء من الملعب.

هذا ويعقد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية والتي تجمع فريقه ضد فلامنجو البرازيلي الثلاثاء المقبل.

ويؤدي الفريق مرانًا مغلقًا غدًا الاثنين قبل مواجهة الفريق البرازيلي.