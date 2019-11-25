وظائف موسمية لخدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة.. هنا تفاصيلها

يبدأ التقديم من الأول من ربيع الآخر المقبل حتى نهاية الشهر

أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، عن فتح باب التوظيف على فرص عمل لموسميْ رمضان والحج لعام 1441هـ، حيث يبدأ التقديم من الأول من ربيع الآخر المقبل ويستمر حتى آخر الشهر.

ودعا مدير برنامج شباب مكة في خدمتك بمشروع تعظيم البلد الحرام سعود الرحيلي؛ الشباب المكي الراغبين في شَغل هذه الوظائف الموسمية، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: http://shbabmakkah.com.

وأكد "الرحيلي" أن الأنشطة تشمل "نشاط خدمة الطائفين والتوعية بحق الطريق وإرشاد التائه داخل المسجد الحرام" بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونشاط إرشاد التائه بالمنطقة المركزية بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين، ونشاط التوعية بحق الطريق بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة، ونشاط الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ونشاط تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، ونشاط رعاية الحجاج المرضى المنومين" بالشراكة مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.