نيجيريا.. متظاهرون يقتحمون سجناً ويطلقون سراح السجناء

حكومة الولاية تفرض حظر التجوّل 24 ساعة

اقتحم متظاهرون بمحافظة "إيدو"- جنوبي نيجيريا، سجناً في المنطقة وأطلقوا سراح عشرات السجناء.

وأوضح مسؤول بحكومة محافظة إيدو أوساروديون أوجي؛ اليوم، أن الحادث وقع بعد أن اخترق متظاهرون يحتجون ضد "تجاوزات" الشرطة في ساحة كينجز سكوير، جدران مقر المركز الإصلاحي النيجيري في بنين وهي مدينة في إيدو.

وقال أوجي إن حكومة الولاية فرضت حظر تجوّل لمدة 24 ساعة في جميع أنحاء المحافظة بعد عملية اقتحام السجن، مشيراً إلى أن "هذا القرار أصبح ضرورياً بسبب حوادث التخريب والهجمات المقلقة للغاية على الأفراد والمؤسسات من قِبل أشخاص مجهولي الهوية تحت ستار المتظاهرين المناهضين للشرطة".