"أولي": هدية الملك سلمان من المصاحف الشريفة لكينيا قيمة وغالية ومقدرة

قال: أفضل طريقة لنشر الدعوة ومنهج الوسطية والاعتدال الذي تصدره المملكة للعالم

رفع رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الحج حسن أولي، عظيم الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على الهدية القيمة والغالية، والمقدرة من مسلمي كينيا، واصفاً تسليم المصاحف الشريفة لجمهورية كينيا بالامتداد لعطاءات المملكة الخيرة وتلمسها لاحتياجات أشقائها في كينيا .

جاء ذلك في تصريحات عقب مراسم تسليم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة لهدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف إلى دولة كينيا، والبالغة 23،700 إصدار من إصدارات مجمع الملك فهد من المصاحف الشريفة وترجمة القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والتي أقيمت يوم أمس الجمعة بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة نيروبي، بحضور جمع من الشخصيات الإسلامية والسياسية والثقافية والدعاة .

وقال أولي: إن هذه الهدية هي أفضل طريقة لنشر الدعوة ومنهج الوسطية والاعتدال الذي تصدره المملكة حول العالم، موضحاً أن إنشاء المملكة مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم يعد من الجهود الكبيرة التي قدمتها السعودية في الحفاظ على الوحي؛ خدمة للمسلمين في العالم.

وأوضح "حسن أولي" أن مسلمي كينيا سعداء بهذه الهدية، وأنها جاءت بنسخة مترجمة متعددة تساعدنا على نشر الدعوة في أنحاء كينيا، مؤكداً أن هذه الهدية ستصل للفئات المحتاجة من المسلمين حول البلاد.

وفي ختام تصريحه قدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهوده التي يقوم بها لنشر الوسطية والاعتدال، مجددًا شكره على هذه الهدية العظيمة التي ستقدم النفع لشباب المسلمين بكينيا، سائلًا الله أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها، وأن يجزي قيادتها كل خير على جهودهم المتواصلة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم .