البيت الأبيض: بايدن سيترك آليات محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ.
وأضافت في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ... يمكنه أداء واجبه الدستوري، مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي".
وأضافت: "سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مُضيّ الكونجرس في إجراءات المحاكمة".جو بايدن دونالد ترامب
بساكي: يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ.
وأضافت في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ... يمكنه أداء واجبه الدستوري، مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي".
وأضافت: "سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مُضيّ الكونجرس في إجراءات المحاكمة".