البيت الأبيض: بايدن سيترك آليات محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ

بساكي: يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ.

وأضافت في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ... يمكنه أداء واجبه الدستوري، مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي".

وأضافت: "سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مُضيّ الكونجرس في إجراءات المحاكمة".