أستراليا: تأجيل مباراتين في "أبطال آسيا" بسبب "كورونا"

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراتين في دوري أبطال آسيا.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت أستراليا بأن مباريات أنديتها المقررة في بيرث وسيدني لن تقام في موعدها بسبب حظر السفر.

وأعلنت الحكومة الأسترالية أمس أنها لن تسمح بالدخول إلى أراضيها لجميع الأشخاص غير المواطنين القادمين من الصين في إطار إجراءات اتخذتها لمكافحة "الكورونا".

وكان مقررًا أن يستضيف فريق بيرث غلوري نظيره شنغهاي شينهوا الصيني في 11 فبراير الجاري ويلتقي سيدني إف سي بشنغهاي سيبغ في اليوم التالي، بيد أن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أكد أنه أعلم الاتحاد الآسيوي أنه لن يكون ممكناً إقامة مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا في أستراليا كما كان مقرراً".

هذا وتم إلغاء العديد من البطولات والأحداث الرياضية التي كان مقررًا إقامتها في الصين أو نقلها إلى خارج البلاد نتيجة الوباء.