علاء وجمال مبارك في قفص الاتهام مجدداً: لم نفعل شيئاً

في قضية "التلاعب بالبورصة" واتهام بالحصول على مليارين

أودعت الخدمات الأمنية المعنية بأكاديمية الشرطة المصرية علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وباقي المتهمين قفص الاتهام استعداداً لبدء نظر القضية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية كانت محكمة الجنايات أخلت سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه، بعد قبول محكمة الاستئناف طلب علاء وجمال وياسر الملواني بردّ هيئة المحكمة التي كانت تنظر القضية.

واستمعت المحكمة لطلبات النيابة العامة في محاكمة 9 متهمين آخرين، في قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، حيث بدأت المحكمة بتلاوة أمر الإحالة الخاص بحضور المتهمين، ومشاركة عضو النيابة العامة، فيما أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم.

وأسندت النيابة العامة بحسب "اليوم السابع" المصرية إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود محمد يحيى، وعبدالله عبدالعزيز متولى، وأسامة يوسف أبوشعيشع، وأمانة سر مجدى جبريل، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق قد أحال كلاً من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وشقيقه أحمد، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل، وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس"، وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني، لمحكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.