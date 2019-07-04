للوقوف على الملابسات.. النائب العام يوجه بالتحقيق في وفاة طالبة جامعة حائل

كلف الطب الشرعى بالكشف على الجثمان لتحديد السبب يقيناً وقدم تعازيه لذويها

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب توجيهه بشأن مباشرة إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة "طالبة جامعة حائل" والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف على الجثمان من قِبَل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.

فيما نقل تعازيه ومواساته لذوي الطالبة؛ سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.