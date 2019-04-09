بعد دقائق من تنصيبه.. آلاف الجزائريين يتظاهرون ضد الرئيس المؤقت

الشرطة تدخلت لمنع تنظيم مسيرات في الشوارع

تظاهر آلاف الجزائريين احتجاجاً على تعيين الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، بعد دقائق من تنصيبه من قبل البرلمان اليوم (الثلاثاء).

ونقلت "رويترز" عن شاهد أن آلاف الطلاب نظموا احتجاجًا في وسط الجزائر العاصمة، بعد أن عين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيساً مؤقتًا للبلاد.

وأفاد الشاهد بأن قوات الشرطة تدخلت لمنع المتظاهرين من القيام بمسيرات في الشوارع، لكن الحشد بدا سلميًا إلى حد بعيد.

وكان النائب محمد العيد بيبي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن رئيس المجلس الأعلى للبرلمان الجزائري عبدالقادر بن صالح هو الرئيس المؤقت للبلاد لمدة لا تزيد عن 90 يومًا.

واجتمع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب الرئيس وفقًا للمادة 102 من الدستور.