"الصحة": تسجيل 80 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 92 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 550622 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 92 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 539,885 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8860 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 31 حالة.