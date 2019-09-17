السعوديون يفضحون "أردوغان" بترند.. شيخ الإرهاب يعضّد الملالي ويصافح إسرائيل

هاشتاج #اردوغان_وايران_اعداءنا يواصل ومغرّدة: ألم أقل إن الأفاعي ستُطِل برؤوسها

أثارت التصريحات العدائية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف بقيق ومعمليْ أرامكو، حفيظة أبناء المملكة والشارع العربي الذين تصدوا لهذه التصريحات بإطلاق هاشتاق #اردوغان_وايران_اعداءنا، عبّروا من خلاله عن سخطهم لتصرفات وتصريحات "اردوغان"؛ حيث قاموا بفضح علاقته بالإرهاب ونشروا عددًا من الصور التي أظهرت "أردوغان" بجوار رؤساء وزراء إسرائيل، ومصافحًا إرهابي إيران؛ فيما وصل الهاشتاق إلى ترند.

وقال المغرد "علي المالكي": "العداوة التركية الإيرانية للسعودية ليست وليدة اليوم، هي عداوة تاريخية، واليوم انكشف كل شيء للعالم، وسيندمون بإذن الله تعالى على هذا التحالف الخبيث بينهم"؛ فيما قالت المغرّدة "نورا المطيري": "ألم أقل لكم إن الأفاعي ستُطِلّ برؤوسها بمجرد كشف فضائح الإخوان الذين يحتضنهم شيخ الإرهاب الأكبر أردوغان، لم يحتمل أردوغان اتهام إيران بقصف #بقيق فأطل برأسه يدافع عنها ويوجه سهامه لمملكة العز والسلام، وأخرج الحقد الدفين"!

كما نشرت المغردة "إيمان علي"، صورًا ظهَر فيها الرئيس التركي على مر سنوات عديدة، وهو يقف ويصافح رؤساء وزراء إسرائيل، وقالت المغردة: "مع إيران وإسرائيل بعد تاريخه أسود هالعصملي والله يحفظنا من شرور أعدائنا".

وقال "أمجد طه": "يا أردوغان.. لنتذكر مَن بدأ بقصف كردستان (كوردستان) جنوب تركيا؟ من 1978 إلى 2019، كل سنة من يبدأ بقصف الأطفال والنساء في كردستان؟ وآخر الأرقام تقول 13.327 جريحًا 29.639 شهيدًا".

وكان مَعمَلان تابعان لأرامكو، قد تعرضا لهجوم إرهابي؛ حيث قال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، حينها إنه "بالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي صباح اليوم السبت ١٤ سبتمبر ٢٠١٩م على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة (بقيق) وهجرة (خريص)، وبناء على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعَي الهجوم الإرهابي؛ فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية".