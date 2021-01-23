"البنوك السعودية" تحذر من الوقوع في فخ عروض "السلع الفارهة"

ومنها السيارات التي يتم عرضها بأقل من قيمتها بالكثير

حذرت البنوك السعودية من الانسياق خلف خدع عرض السلع الفارهة بأقل من قيمتها السوقية بكثير تلافياً للوقوع في فخ الاحتيال، وضرورة اعتماد استشارة المختصين في المجال حين مصادفة مثل تلك الممارسات.

وتفصيلاً فقد حذرت "لجنة الإعلام والتوعية المصرفية" من السيارات والموجودات الفارهة التي يتمّ عرضها بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، حتى لا يقع الشخص في فخ يكون منصوباً للاحتيال عليه، وضرورة اللجوء دومًا لاستشارة خبير بمجال السلعة لتقييمها وفحصها بشكل دقيق.