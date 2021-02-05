هيئة النقل تدعو الجمهور إلى اختيار لون "السطحات"

لتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل

أطلقت الهيئة العامة للنقل، لائحة نقل السيارات وسحب المركبات، ومن أبرز أهدافها تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وأتمتة النشاط على تلك المركبات، واعتماد ساعات العمل والراحة للسائقين، وتسهيل إجراءات التملك، وتعزيز المتطلبات الفنية لممارسة النشاط.

ودعت هيئة النقل، الجمهور، إلى اختيار اللون الأنسب لمركبات سحب السيارات "السطحات"، وخصصت لتصويت الجمهور على اللون الأنسب الرابط التالي:

https://tga.gov.sa/ar/votes

وكان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح الجاسر؛ قد أوضح في وقت سابق، أن صدور اللائحة سيحقّق التوطين الكامل للنشاط، وتطويره وتنظيمه، كما سيكافح التستر فيه؛ بما يسهم في تقديم خدمات عالية الكفاءة والجودة للمستفيدين، مؤكداً أن الوزارة ستواصل عملها في دفع عجلة التوطين لتمكين أبناء الوطن وتأهيلهم في مختلف أنشطة صناعة النقل.

واستعرضت الهيئة في ورش عقدتها أن لائحة نشاط سحب المركبات حددت مسؤوليات الناقل والمستفيد، مبينة أن ملامح اللائحة متعددة الإيجابيات، من بينها تحديد هوية جديدة وموحدة لمركبات السحب؛ وستكون المركبات قريباً بألوان عاكسة وذلك لتسهيل التعرُّف على المركبات المخصّصة والمرخصة للنشاط، وتمييزها بألوان عاكسة لحماية مستخدمي الطريق، ومنع المركبات غير المخصّصة من ممارسة النشاط، ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال الرابط:

https://tga.gov.sa/assetsAdmin/images/uploads/land/car-towing.pdf

يأتي هذا بعد أن اعتمدت هيئة النقل اللون الموحّد لمركبات الأجرة، الذي أُطلق بالتزامن مع استعدادات المملكة لاستقبال قيادة مجموعة العشرين G20، أواخر عام 2019.