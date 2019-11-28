اتفاقية تعاون بين "كيان" للأيتام والاتحاد السعودي للدراجات

لإكساب المستفيدين المهارات الرياضية وتعزيز صحتهم

وقعت جمعية "كيان" الأهليه للأيتام، والاتحاد السعودي للدراجات اتفاقية تعاون، ظهر اليوم الخميس.

جاء ذلك بحضور رئيسة مجلس إدارة "كيان" سمها الغامدي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد ريم العرفج.

وتهدف الاتفاقية إلى إكساب المستفيدين من "كيان" المهارات الرياضية وثقافة ركوب الدراجات الهوائية والاهتمام بتعزيز صحتهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم.

وقالت ريم العرفج: "سعدت بتوقيع الاتفاقية مع جمعية "كيان" ممثلة برئيس مجلس الإدارة سمها الغامدي، والاتحاد السعودي للدراجات برئاسة صالح الكريديس، وأعضاء مجلس الإدارة، وأسعد أن أكون ممثلة الاتحاد في هذا اليوم، ونحب أن نوضح للجمعية أن الاتحاد سوف يعد برنامجاً خاصاً لأبناء الجمعية، ودعوة منسوبي الجمعية لجميع أنشطتنا".

وأوضح مستشار الاتحاد عبد الله المزيد أن هذه الاتفاقية تتويجاً لزيارة الاتحاد للجمعية، والتي اطلعنا خلالها على برامج الجمعية وما تحمله من رسالة إنسانية سامية، ومن واجبنا الوطني دعمها بكل ما نستطيع.

وبدورها، ثمنت سمها بنت سعيد الغامدي، الشراكة الفعالة بين الجمعية والاتحاد السعودي للدراجات التي تهدف إلى تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها الإنسانية في تنمية وتمكين أبنائها الأيتام.

وقالت إن المبادرة من الاتحاد تمثل نموذجاً لوعي منسوبي الاتحاد بدورهم في احتواء مواهب وقدرات أبنائنا الأيتام، والتي نتوقع أن يكون لها الأثر الفعال في تنمية ذواتهم وبناء شخصياتهم، بإذن الله، شاكرة لكل أعضاء الاتحاد ما قدموه من تسهيلات لإنجاز الاتفاقية.