"الاستئناف الجزائية" تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة على أحد المتهمين

المحكمة تأمل حضوره في الموعد المحدد.. وإلا فإنها ستصدر الحكم في الدعوى غيابيًا

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم محمد بن علي بن ضيف الله الحنيني الحربي -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1065488254) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 8/ 6/ 1443هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين بتاريخ 13/ 7/ 1443هـ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.