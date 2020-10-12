النصر يعود بمجموعتين .. فحوص طبية واختبارات بدنية مكثفة

دشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 ، والتي تبدأ يوم 17 أكتوبر المقبل بدوري المحترفين.

وبدأت التحضيرات بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث أجرت المجموعة الأولى، أمس الأحد، فحوصًا طبية واختبارات بدنية، فيما تجري المجموعة الثانية اختباراتها، اليوم الاثنين.



ويبدأ النصر موسمه الرياضي الجديد بمواجهة الفتح في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.