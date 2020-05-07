سعر نفط خام "برنت" يستقر عند 29.48 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

خام "غرب تكساس الوسيط الأمريكي" يتراجع إلى 23.62 دولارًا

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.24 سنتًا؛ ما نسبته 0.81%، ليستقر عند 29.48 دولارًا أمريكيًّا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.54%؛ وهو ما يعادل 0.37 سنتًا؛ ليصل إلى 23.62 دولارًا أمريكيًّا.

النفط أسعار النفط

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07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 11:17 AM

خام "غرب تكساس الوسيط الأمريكي" يتراجع إلى 23.62 دولارًا

سعر نفط خام "برنت" يستقر عند 29.48 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

صحيفة سبق الإلكترونية

لندن

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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.24 سنتًا؛ ما نسبته 0.81%، ليستقر عند 29.48 دولارًا أمريكيًّا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.54%؛ وهو ما يعادل 0.37 سنتًا؛ ليصل إلى 23.62 دولارًا أمريكيًّا.

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