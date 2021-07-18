الولايات المتحدة تسجّل 39,719 إصابة جديدة و329 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 33,877,470 و‏الوفيات 606,526 شخصًا‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة.

وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,877,470، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 606,526.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

0

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 01:46 AM

إجمالي الإصابات بلغ 33,877,470 و‏الوفيات 606,526 شخصًا‏

الولايات المتحدة تسجّل 39,719 إصابة جديدة و329 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

0 110

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة.

وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,877,470، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 606,526.‏

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021