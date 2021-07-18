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إجمالي الإصابات بلغ 33,877,470 و‏الوفيات 606,526 شخصًا‏

الولايات المتحدة تسجّل 39,719 إصابة جديدة و329 وفاة بكورونا

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة.



وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,877,470، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 606,526.‏