بالصور.. "صحة الطائف" تنقل مركز صحي غرب الحوية إلى مبنى جديد

يخدم 18 ألف مواطن ومقيم

أكملت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، عملية نقل مركز صحي غرب الحوية من مبناه القديم إلى مبنى جديد.

وجاءت عملية النقل نظراً لقدم المبنى القديم وقلة الغرف المتوفرة فيه، حيث وقف على عملية نقل المركز، مساعد مدير صحة الطائف للصحة العامة خالد الثبيتي.

وأشار "الثبيتي" إلى أن المبنى الجديد يتضمن غرفاً واسعة وملائمة للتوسع في نطاق الخدمات، مبيناً أن المبنى الجديد يتضمن مركز عيادات طب الأسرة، وعيادة الأسنان، وعيادة التطعيمات، وعيادة الطفل السليم، وعيادة الأمراض المزمنة.

وأكد أن المركز يقدم خدماته لأكثر من 18 ألف مواطن، حيث يبلغ متوسط المراجعين اليومي 70، ومتوسط المراجعين الشهري 1540 مراجعاً.