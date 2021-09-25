في ختام جولة "هي لنا دار" .. الحزم يواصل صحوته وينتصر على الفتح

واصل فريق الحزم الأول لكرة القدم صحوته بعد أن حقق الفوز الثاني له تواليًا، وهذه المرة على حساب مضيفه الفتح، بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة هي لنا دار).



وبهذه النتيجة رفع الحزم رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفتح عند النقطة الـ8 أيضًا، لكن في المركز السابع على جدول الترتيب.



ومنح المحترف المغربي محمد رسلالة خدفي، ‏الملقب بـ"موحا"، التقدُّم لفريق الحزم عند الدقيقة الـ52 من زمن المباراة عندما تابع كرةً، أخطأ الدفاع في تشتيتها؛ ليسددها ذكية من داخل منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى مكسيم كوفال.



وفيما تبقى من وقت لم تفلح محاولات أصحاب الضيافة في تعديل النتيجة، كذلك لم يتمكن فريق الحزم من تعزيز تقدمه بالهدف الثاني رغم أنه سجل هدفًا في الدقيقة الـ70، لكن الحكم محمد الحربي ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الـVAR لوجود خطأ على أحمد النجعي قبل تسجيله الهدف.