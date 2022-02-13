اليوم.. "أمير مكة" يدشّن مشاريع بمحافظة رابغ بأكثر من 143 مليون ريال

"الفيصل" يشهد تدشين عدد من المبادرات وتوقيع 4 اتفاقيات مهمة

يدشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، مشاريع تم إنجازها بمحافظة رابغ وتبلغ قيمتها 143,900,273، فيما بلغ مجموع قيمة المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة 597,471,760.

ويدشّن الفيصل مبادرات جامعة الملك عبدالعزيز مع محافظة رابغ ومشروع التحول الرقمي لمحافظة رابغ والموقع الإلكتروني للمحافظ، وتطوير وتأهيل المركز الحضاري، ومشروع تطوير القطاع غير الربحي في رابغ، كما سيدشّن صالة ضيافة للحجاج والمعتمرين بميقات الجحفة تحت إشراف البلدية، ومبنى الضمان الاجتماعي برابغ.

وسيشهد الفيصل، توقيع أربع اتفاقيات: الأولى مع جامعة الملك عبدالعزيز، والثانية مع فرع وزارة الموارد البشرية، والثالثة مع بلدية رابغ وعمادة خدمة المجتمع بفرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمحافظة، والرابعة مع فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة.

وأعرب محافظ رابغ خالد بن مبيريك، عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، على تفضله بزيارة المحافظة وتدشينه هذه المشاريع.