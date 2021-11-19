"التحالف" يُدمِّر 3 طائرات مُسيَّرة مفخخة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية

أعلن بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن باتجاه المنطقة الجنوبية.



وأكد "التحالف" اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.