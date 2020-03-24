السفارة السعودية تحثّ المواطنين المقيمين ببريطانيا على اتباع التعليمات الجديدة لمكافحة كورونا

عدم مغادرة المنزل إلا لشراء الأغذية والدواء

حثّت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة المواطنين المقيمين في المملكة المتحدة على اتباع التعليمات والإرشادات الجديدة الصادرة من الحكومة البريطانية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقالت السفارة في بيان لها: إنه وفقًا لإجراءات الحكومة البريطانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والملزم تطبيقها، ‏يتوجب عدم مغادرة المنزل إلا لشراء الأغذية والدواء؛ مشيرة إلى أن المحلات التجارية الأخرى كافة ستغلق، ‏كما أنه يُمنَع التجمع لأكثر من شخصين في الأماكن العامة، ومَن يخالف ذلك سيتعرض للعقوبات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن أمس عن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات والإصابات بالمرض خلال الأيام الماضية.