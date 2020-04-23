"كيان" للأيتام تتابع "عن بعد" أعمال إعداد دليل تقييم المشاريع

برعاية مؤسسة الملك خالد الخيرية

تابعت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، مساء الأربعاء، "عن بعد"، ورشة العمل الأولى لإعداد دليل سياسات وإجراءات تقييم وإدارة المشاريع، برعاية مؤسسة الملك خالد الخيرية.

قدم الورشة المهندس يوسف محمد داهم، من مجموعة بناء الطاقات للتدريب والاستشارات، بحضور الإدارة التنفيذية وعضوات مجلس الإدارة والموظفات وعدد من الخبراء في مجال الأيتام.

وتهدف الورشة إلى عرض نطاق عمل الدليل، واستعراض مهام وأدوار قسم إدارة البرامج، واستعراض سياسات إدارة البرامج، واستعراض أهم عمليات تصميم وإدارة وتقييم المشروع.

وتحدث المدرب عن جميع الأهداف بالتفصيل وتمت المناقشة مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية ومع الخبراء مما أثرى المعلومات لدى الجميع وكانت مداخلات هادفة ومبنية على براهين.

وشكرت رئيس مجلس إدارة جمعية "كيان" للأيتام، سمها بنت سعيد الغامدي، مؤسسة الملك خالد الخيرية، على رعايتها لمشروع الاحتضان الكلي.

كما شكرت المدرب المهندس يوسف محمد داهم، والخبراء الحاضرين، وأعضاء مجلس الإدارة وموظفات الجمعية على تواجدهم "عن بعد".

وأعربت عن سعادتها بعقد هذه الورشة الهامة رغم كل الظروف المحيطة والاحترازات المطبقة للقضاء على جائحة كورونا.

وأشادت بالتفاعل الثري من الجميع، وتمنت للجميع الصحة والعافية، ودعت الله -سبحانه وتعالى- أن يكف البلاء عن الوطن الغالي والعالم أجمع وهنأت الجميع بقرب شهر رمضان المبارك.