طقس الثلاثاء.. أمطار بمناطق وسماء غائمة بأخرى

التقرير اليومي للأرصاد: مصحوبة برياح نشطة

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على مناطق: (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (القصيم، الرياض، الشرقية، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.