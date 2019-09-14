شقراء .. احتفالات اليوم الوطني برامج وفعاليات تستمر 4 أيام

رأس محافظ شقراء ‏عادل بن عبد الله البواردي، الاجتماع الثاني الخاص بالاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وأقر تنفيذ عدد من الفعاليات والبرامح التي ستستمر 4 أيام متتالية.

وقال أمين لجنة التنمية السياحية في المحافظة، نايف بن صقير المطيري: إن محافظ شقراء بحث الاستعدادات والخطوات الواجب اتخاذها ‏لإقامة احتفال يليق بهذه المناسبة ‏الوطنية المهمة، كما ناقش أهم الفعاليات المصاحبة المقترح إقامتها في اليوم الوطني".

وأضاف: "نتج عن الاجتماع إقرار تنفيذ العديد من الفعاليات احتفالًا بذكرى توحيد البلاد وبإنجازات وبطولات المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - على أن تبدأ الاحتفالات منذ وقت مبكر، وتستمر لأربعة أيام متتالية".

وتابع: "خلص الاجتماع إلى تشكيل لجان مشرفة ومنظمة لتلك الاحتفالات‏، كما تقرر أن يقام الحفل الرسمي في مقر نادي الوشم، وذلك في مساء يوم الاثنين الموافق لذكرى اليوم الوطني، وخصص أحد مدرجات الملعب لحضور العوائل".

وأردف: "ستكون هناك فعاليات في البلدة التاريخية القديمة في سوق حليوة وسوق المجلس ‏وقصر السبيعي التاريخي، وكذلك حديقة الملك فهد العامة، ‏كما سيكون هناك فقرات للهجانة والخيالة، بالإضافة إلى العرضة السعودية والأناشيد الوطنية التي تجسد هذه المناسبة".

وأضاف: "في ختام الاجتماع وجه محافظ شقراء شكره وتقديره لرجال الأعمال الداعمين ورعاة فعاليات الحفل؛ على ما بذلوا من جهود في سبيل إنجاح برامج الاحتفال".