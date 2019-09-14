شقراء .. احتفالات اليوم الوطني برامج وفعاليات تستمر 4 أيام

رأس محافظ شقراء عادل بن عبد الله البواردي، الاجتماع الثاني الخاص بالاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وأقر تنفيذ عدد من الفعاليات والبرامح التي ستستمر 4 أيام متتالية.
وقال أمين لجنة التنمية السياحية في المحافظة، نايف بن صقير المطيري: إن محافظ شقراء بحث الاستعدادات والخطوات الواجب اتخاذها لإقامة احتفال يليق بهذه المناسبة الوطنية المهمة، كما ناقش أهم الفعاليات المصاحبة المقترح إقامتها في اليوم الوطني".
وأضاف: "نتج عن الاجتماع إقرار تنفيذ العديد من الفعاليات احتفالًا بذكرى توحيد البلاد وبإنجازات وبطولات المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - على أن تبدأ الاحتفالات منذ وقت مبكر، وتستمر لأربعة أيام متتالية".
وتابع: "خلص الاجتماع إلى تشكيل لجان مشرفة ومنظمة لتلك الاحتفالات، كما تقرر أن يقام الحفل الرسمي في مقر نادي الوشم، وذلك في مساء يوم الاثنين الموافق لذكرى اليوم الوطني، وخصص أحد مدرجات الملعب لحضور العوائل".
وأردف: "ستكون هناك فعاليات في البلدة التاريخية القديمة في سوق حليوة وسوق المجلس وقصر السبيعي التاريخي، وكذلك حديقة الملك فهد العامة، كما سيكون هناك فقرات للهجانة والخيالة، بالإضافة إلى العرضة السعودية والأناشيد الوطنية التي تجسد هذه المناسبة".
وأضاف: "في ختام الاجتماع وجه محافظ شقراء شكره وتقديره لرجال الأعمال الداعمين ورعاة فعاليات الحفل؛ على ما بذلوا من جهود في سبيل إنجاح برامج الاحتفال".
رأس محافظ شقراء عادل بن عبد الله البواردي، الاجتماع الثاني الخاص بالاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وأقر تنفيذ عدد من الفعاليات والبرامح التي ستستمر 4 أيام متتالية.
وقال أمين لجنة التنمية السياحية في المحافظة، نايف بن صقير المطيري: إن محافظ شقراء بحث الاستعدادات والخطوات الواجب اتخاذها لإقامة احتفال يليق بهذه المناسبة الوطنية المهمة، كما ناقش أهم الفعاليات المصاحبة المقترح إقامتها في اليوم الوطني".
وأضاف: "نتج عن الاجتماع إقرار تنفيذ العديد من الفعاليات احتفالًا بذكرى توحيد البلاد وبإنجازات وبطولات المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - على أن تبدأ الاحتفالات منذ وقت مبكر، وتستمر لأربعة أيام متتالية".
وتابع: "خلص الاجتماع إلى تشكيل لجان مشرفة ومنظمة لتلك الاحتفالات، كما تقرر أن يقام الحفل الرسمي في مقر نادي الوشم، وذلك في مساء يوم الاثنين الموافق لذكرى اليوم الوطني، وخصص أحد مدرجات الملعب لحضور العوائل".
وأردف: "ستكون هناك فعاليات في البلدة التاريخية القديمة في سوق حليوة وسوق المجلس وقصر السبيعي التاريخي، وكذلك حديقة الملك فهد العامة، كما سيكون هناك فقرات للهجانة والخيالة، بالإضافة إلى العرضة السعودية والأناشيد الوطنية التي تجسد هذه المناسبة".
وأضاف: "في ختام الاجتماع وجه محافظ شقراء شكره وتقديره لرجال الأعمال الداعمين ورعاة فعاليات الحفل؛ على ما بذلوا من جهود في سبيل إنجاح برامج الاحتفال".