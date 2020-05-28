أب في بريدة يتبرع بأعضاء طفله المتوفى دماغياً لإنقاذ ٥ مرضى

في بادرة إنسانية نبيلة، تبرع أب بأعضاء طفله المتوفى دماغياً للاستفادة منها في إنقاذ حياة عدد من المرضى المحتاجين لها، وكان الطفل منذ ولادته يعاني من استسقاء بالمخ تسبب له في عدة مضاعفات مزمنة، كان آخرها حين أُحضر لقسم طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة بسبب الاستفراغ المتكرر وألم بالرأس. حيث يتبين بعد عدة فحوصات وجود انسداد بقناة تصريف السائل النخاعي المزروعة في عملية سابقة قبل عدة سنوات وتم بعدها نقله لقسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.

وخلال هذا الوقت توقف قلبه لمدة تزيد عن الأربعين دقيقة تم خلالها عمل الإنعاش القلبي الرئوي بقيادة استشاري وأخصائي العناية المركزة للأطفال المناوب وفريق العناية المركزة من التمريض والعلاج التنفسي. وبعد ٤٢ دقيقة عاد القلب للنبض من جديد وبعد استقرار الحالة نسبياً تم إجراء أشعة مقطعية ليتبين وجود مناطق تلف بالدماغ وبعدها أجريت عملية طارئة لإعادة تركيب قناة تصريف السائل النخاعي.

وبعد العملية واستقرار حالة الطفل نسبياً تم عمل عدة اختبارات لفحص حالة الدماغ ليتبن ثبوت الوفاة الدماغية.

وعلى أثر ذلك تم شرح الحالة للأهل وتم حثهم على أهمية التبرع بالأعضاء وعظم أجرها في الدنيا والآخرة. وقد وافق والد الطفل على التبرع بالأعضاء لوجه الله تعالى.

ليبدأ بعدها سباق مع الزمن للتنسيق بين مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بقيادة استشاري العناية المركزة للأطفال والمركز السعودي لزراعة الأعضاء.

ومن خلال تنسيق منظم وعمل احترافي ووقت قياسي حضر فريق زراعة الأعضاء لتبدأ عملية نقل الأعضاء التي استمرت لمدة قاربت من ٨ ساعات، وليتمكن فريق الزراعة بعدها من العودة وإكمال عمليات الزراعة لعدد ٥ مرضى استفادوا من هذه العملية ولله الحمد.