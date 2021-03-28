"الصحة": تسجيل 531 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 389 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 مارس 2021، تسجيل 531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 388325 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 389 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376947 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6650 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4728 والحالات الحرجة 638 حالة.