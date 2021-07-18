الإصابة تحرم "الاتفاق" من خدمات نعيم سليتي لأكثر من 6 أسابيع

الأمطار تلغي مباراة الفريق الودية مع نظيره هونفيد المجري

أعلن نادي الاتفاق عن تعرض متوسط ميدان الفريق الكروي الأول المحترف التونسي نعيم سليتي لإصابة في الرباط الجانبي للركبة سيبتعد على أثرها لمدة أكثر من 6 أسابيع عن الملاعب.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل :"أكدت الفحوصات الطبية تعرض التونسي لاعب وسط الاتفاق نعيم سليتي إلى إصابة في الرباط الجانبي للركبة".

وأضاف: "سيحتاج سليتي إلى 6 أسابيع للعلاج والتأهيل قبل الخضوع للاختبارات النهائية والتي يحدد على إثرها وقت مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية".

ومن جهة أخرى، تقرر إلغاء إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الودية مع نظيره هونفيد المجري والتي كان مقرراً إقامتها مساء أمس السبت، لكنه تم تأجيلها إلى صباح اليوم الأحد وذلك بسبب الأمطار التي غمرت ملعب سافين ستاديون في مدينة باد بلايماو بالنمسا.