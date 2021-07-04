أمير تبوك يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة ويدشن 10 مشاريع جديدة

بتكلفة قدرها 137 مليون ريال

دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز 10 مشروعات بيئية ومائية بالمنطقة، بلغت تكلفتها أكثر من317 مليون ريال، وتخدم مدن ومحافظات وقرى منطقة تبوك.

ونوه أمير منطقة تبوك بما يلقاه قطاع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- مشيدًا بجهود وزير البيئة والمياه والزراعة والعاملين بفرع الوزارة بالمنطقة.

من جانبه قدم وزير البيئة والمياه والزراعة شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على ما تحظى به مشروعات البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة من دعم ومتابعة منه.

وكان أمير تبوك استقبل في مكتبه بالإمارة اليوم، وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدداً من وكلاء ومسؤولي الوزارة.

وبحث مع الوزير العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع الوزارة المرتبطة بالمنطقة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تشمل المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها وتعكس خدمات متواصلة للمواطنين في قطاع البيئة والمياه والزراعة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.