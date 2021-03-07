أمانة الرياض: مؤشر الإغلاقات الأسبوعي يهبط بنسبة 72 %

قالت: خلال الأيام الـ 7 الماضية نفّذنا 36944 جولة رقابية

أكّدت أمانة منطقة الرياض، أن مؤشر الإغلاقات الأسبوعي يهبط بنسبة 72 بالمائة من 84 إلى 23 منشأة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: خلال الأيام الـ 7 الماضية نفّذنا 36944 جولة رقابية.. ومؤشر الإغلاقات الأسبوعي يهبط بنسبة 72 بالمائة من 84 إلى 23 منشأة.. ومراقبونا يستعدون لتكثيف الحملات الميدانية تزامناً مع عودة العمل في 10426 منشأة بعد رفع الإيقاف الاحترازي عنها.

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07 مارس 2021 - 23 رجب 1442 08:28 AM

قالت: خلال الأيام الـ 7 الماضية نفّذنا 36944 جولة رقابية

أمانة الرياض: مؤشر الإغلاقات الأسبوعي يهبط بنسبة 72 %

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّدت أمانة منطقة الرياض، أن مؤشر الإغلاقات الأسبوعي يهبط بنسبة 72 بالمائة من 84 إلى 23 منشأة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: خلال الأيام الـ 7 الماضية نفّذنا 36944 جولة رقابية.. ومؤشر الإغلاقات الأسبوعي يهبط بنسبة 72 بالمائة من 84 إلى 23 منشأة.. ومراقبونا يستعدون لتكثيف الحملات الميدانية تزامناً مع عودة العمل في 10426 منشأة بعد رفع الإيقاف الاحترازي عنها.

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