مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في مأرب

في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة المقدمة للنازحين والمتضررين في المديريات الجنوبية بمحافظة مأرب، حيث شملت المساعدات المقدمة 1.000 خيمة و1.400 حقيبة إيواء استفاد منها قرابة 1.400 أسرة نازحة ومتضررة.

وأشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح بالجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للنازحين الذين أجبرتهم مليشيا الحوثي الإرهابية على النزوح ومغادرة منازلهم، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات من شأنها أن تخفف كثيرًا من المعاناة لدى الأسر النازحة، معبرًا عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على دعمها للشعب اليمني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.