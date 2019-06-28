قمة العشرين تنطلق بعد قليل في أوساكا .. ملفات ساخنة يتصدرها الاقتصاد والبيئة

سوف يبحث القادة إرساء أسس اقتصادية لتحقيق نمو مستدام وشامل وتعزيز النمو

تنطلق - بعد قليل - أعمال قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية التي يشارك بها قادة أكبر عشرين دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي، ويرأس وفد المملكة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.



وسوف تبحث القمة 8 مواضيع خلال انعقادها، ويأتي في المقدمة: الاقتصاد العالمي، والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.



وقال الموقع الرسمي للقمة: إن مهمة القادة الأساسية إرساء أسس اقتصادية لتحقيق نمو مستدام وشامل للاقتصاد العالمي، وتناقش القمة تأثير العوامل الهيكلية على الاقتصاد العالمي مثل الاختلالات العالمية والشيخوخة، بالإضافة إلى مراقبة المخاطر الرئيسية من خلال مراقبة الاقتصاد العالمي.



كما تناقش القمة إجراءات ملموسة لتعزيز إمكانات النمو، والتمويل المستدام لتعزيز التغطية الصحية الشاملة في البلدان النامية، بالإضافة إلى تعزيز شفافية الديون وضمان القدرة على تحملها في البلدان منخفضة الدخل.



وتسعى القمة نحو تشجيع الاستثمار في البنية التحتية للجودة، فضلاً عن التدابير التي تهدف لزيادة تعزيز أساس التنمية المستدامة وتعزيز المرونة المالية ضد الكوارث الطبيعية؛ مثل تمويل مخاطر الكوارث.



أما في مجالات الضرائب والتمويل الدوليين فتتطرق القمة إلى مسائل ذات صلة بكيفية الاستجابة للتغيرات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن رقمنة الاقتصاد وعولمة الاقتصاد من خلال الابتكار التكنولوجي.



كما يشير الموقع الرسمي للقمة إلى أنه انطلاقاً من أن دول المجموعة يمثلون 80 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي العالمي، فإن لديهم المسؤولية لحل التطورات الحالية التي تؤثر سلباً على التجارة الدولية.