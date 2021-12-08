بالفيديو.. قطريون يرحبون بولي العهد: مرحبًا بالغالي ابن الغالي

أحدهم قال: "حيا الله الأمير محمد في ديرته الثانية وبين أهله وينورها"

بث موقع التواصل الحكومي عبر حسابه بتويتر ‏@CGCSaudi فيديو لمواطنين قطريين يرحبون بقدوم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى دولة قطر، وقال أحد المواطنين "حيا الله الأمير محمد في ديرته الثانية وبين أهله وينورها".

وأضاف أحد الأطفال: "مرحبًا بالغالي ابن الغالي في ديرته وبلاده الثانية وينور قطر". وأردفت مسنة؛ "يشرفّنا بو سلمان يا مرحبًا به في بلاده الثانية".

وأضاف مواطنون: "نرحب بالأمير محمد بن سلمان في أي وقت ونعده واحدًا فينا ومنا وهذه الساعة المباركة التي نشوفه في قطر وهو بين أهله وإخوانه وهلت البلاد وأنورت بقدومه".

وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل اليوم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدى وصوله والوفد المرافق مطار الدوحة الدولي، في مستهل زيارته لقطر ثالث محطة خليجية للجولة التي يقوم بها.