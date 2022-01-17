الاحتلال يطرد عائلة مقدسية من منزلها في حي الجراح.. ورب الأسرة: سأحُرق نفسي

بحجة المنفعة العامة.. وبعد 23 عامًا خاضتها العائلة في المحاكم لحماية عقارها

بعد 23 عامًا خاضتها العائلة في المحاكم لحماية عقارها، اقتحمت القوات الإسرائيلية، عقارًا يعود لعائلة "صالحية" في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة؛ لتنفيذ قرار "الإخلاء".

ورفض صاحب العقار "صالحية" الخروج من منزله، وهدد بحرق نفسه بأسطوانة غاز.

ونقلت وكالة "معًا" عن محمود صالحية، أن القوات الإسرائيلية بأعداد كبيرة وطواقم البلدية، اقتحموا عقاره بعد محاصرته بالكامل، وشرعوا في عملية الإخلاء.

ويتألف عقار صالحية من منزلين ومنشأة تجارية وقطعة أرض.. وصادرته البلدية بحجة المنفعة العامة.

ويبعد عقار عائلة صالحية عدة أمتار عن فندق "شبرد"، الذي هُدم عام 2011، وبُنِيَ على أنقاضه 28 وحدة استيطانية، ويتم العمل هذه الأيام على توسيع عدد الوحدات الاستيطانية فيه، إضافة إلى مخطط لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية لتحويل قصر المفتي البالغة مساحته 500 متر، إلى كنيس، وأرض مساحتها 25 دونما "كرم المفتي" يجري تحويلها لحديقة عامة.