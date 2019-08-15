"الصحة": هذه الإجراءات ساهمت في عدم تسجيل حالات كورونا بموسم الحج

كشفت "الصحة" عن الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا خلال موسم الحج، والتي ساهمت بفضل الله تعالى في عدم تسجيل أي حالة خلال موسم الحج.



وبيَّنت "الصحة" أنها وبالتعاون مع الجهات المختصة؛ حدّت من تواجد الإبل في مناطق الحج لأي غرض كان، وتم تخصيص مسالخ محددة للإبل.



وأضافت: "تمت الاستعاضة عن الإبل في النسك والأضحية في مناطق الحج بالأصناف الأخرى من الماشية بعد صدور فتوى بذلك".

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وكشفت عن أنها أجرت عمليات تدريب مكثف في المنشآت الصحية في مناطق الحج على رصد وعزل الأمراض التنفسية الشبيهة بكورونا.



وأوضحت أنه استعدّت جيّدًا لنقل الحالات عند تسجيلها إلى خارج مناطق الحج حال اكتشافها، مبيّنة أن هذا لم يحدث ولله الحمد؛ لعدم تسجيل أي حالات.



وقالت "الصحة" إنها أضافت مختبرات موسمية لتشخيص كورونا بتقنية البلمرة الجزئية في المشاعر المقدسة.



وأكدت "الصحة" أنها وبفضل الله لم ترصد أي حالة كورونا بين الحجاج أثناء وبعد الحج على الإطلاق.



وكانت "الصحة" قد أعلنت عن نجاح خطط الحج الصحية لعام 1440هـ، وخلوّه من الأحداث المؤثرة على الصحة العامة.