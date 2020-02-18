"السديس" يوجّه بتكثيف واستكمال منظومة التحول الرقمي

لتسهّل أعمال الرئاسة وتساعد على جودة الأداء وتطوير المنظومة

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتكثيف وتعزيز التعاملات الإلكترونية، واستكمال منظومة التحول الرقمي.

وأكّد الرئيس العام على العمل بروح الفريق الواحد والتأكيد على جميع الإدارات العاملة بأن المسؤولية مشتركة, وتكثيف العمل على مبادرة "رئاسة بلا ورق".

وشدّد على سرعة التحول وربط أنظمة الرئاسة العامة بالأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية الأخرى لتسهّل أعمال الرئاسة وتساعد على جودة الأداء وتطوير المنظومة الإدارية داخل الرئاسة العامة.